Sağlık Bakanı Koca o hastanenin hizmet vereceğini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik BaşıBüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
09.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca," 829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Marmara Üniversitesi, Fahrettin Koca, Pendik, Güncel