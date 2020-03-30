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Sağlık Bakanı Koca: "Okmeydanı Hastanemizin ilk etabını bugün hizmete açtık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına da hizmet sunacak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 600 yataklı ilk etabının bugün itibarıyla hizmete açıldığını bildirdi.

30.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:58
Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına da hizmet sunacak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 600 yataklı ilk etabının bugün itibarıyla hizmete açıldığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık alanında önemli bir sınav verilen bu günlerde hizmet kapasitesini bir adım daha ileri taşıdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Koronavirüs hastalarımıza da hizmet sunacak olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibarıyla hizmete açtık. Milletimize hayırlı olsun."
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Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Okmeydanı, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Sağlık Bakanı Koca: 'Okmeydanı Hastanemizin ilk etabını bugün hizmete açtık' - Haberler
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