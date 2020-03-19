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Sağlık Bakanı Koca: " Önümüzdeki günlerde test sayımızın artacağını düşünüyoruz"

Sağlık Bakanı Koca: " Önümüzdeki günlerde test sayımızın artacağını düşünüyoruz" -"Hedef önümüzdeki günlerde 10 - 15 bin test sayısına ulaşmak istiyoruz" -"Sağlık çalışanlarımızın izinlerini iptal ettik"

19.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:30
Sağlık Bakanı Koca: " Önümüzdeki günlerde test sayımızın artacağını düşünüyoruz"
-"Hedef önümüzdeki günlerde 10 - 15 bin test sayısına ulaşmak istiyoruz"
-"Sağlık çalışanlarımızın izinlerini iptal ettik" Sağlık Bakanı Koca: ’ Önümüzdeki günlerde test sayımızın artacağını düşünüyoruz’

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Sağlık Bakanı Koca: " Önümüzdeki günlerde test sayımızın artacağını düşünüyoruz"
Etiketler : fahrettin koca, Sağlık

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