Sağlık Bakanı Koca: " Önümüzdeki günlerde test sayımızın artacağını düşünüyoruz"
Sağlık Bakanı Koca: " Önümüzdeki günlerde test sayımızın artacağını düşünüyoruz" -"Hedef önümüzdeki günlerde 10 - 15 bin test sayısına ulaşmak istiyoruz" -"Sağlık çalışanlarımızın izinlerini iptal ettik"
19.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:30
Sağlık Bakanı Koca: " Önümüzdeki günlerde test sayımızın artacağını düşünüyoruz"-"Hedef önümüzdeki günlerde 10 - 15 bin test sayısına ulaşmak istiyoruz"-"Sağlık çalışanlarımızın izinlerini iptal ettik"
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sağlık Bakanı Koca: " Önümüzdeki günlerde test sayımızın artacağını düşünüyoruz"
Etiketler : fahrettin koca, Sağlık