Haberler » Güncel » Sağlık Bakanı Koca, Özbekistan'da - Haber

Sağlık Bakanı Koca, Özbekistan'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbek-Türk Sağlık İş Forumu ve Fuarına katılmak üzere geldiği Taşkent'te Özbek hastaları ziyaret etti.

03.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:11Sağlık Bakanı Koca, Özbekistan'da
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbek-Türk Sağlık İş Forumu ve Fuarına katılmak üzere geldiği 'te Özbek hastaları ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Özbek-Türk Sağlık İş Forumu ve Fuarı'na katılmak üzere Taşkent'e geldi. Ziyaretin ilk gününde, iki ülke arasındaki niyet beyanı anlaşmasının beraberinde sağlık alanında 11 ayrı anlaşmaya imza atıldı. Özbekistan'da çeşitli temaslarda bulunacak olan Bakan Koca, Sağlık Haftası kapsamında Türk doktorların ameliyat ettiği Özbek hastalara ziyarette bulundu. Yaşlı kadına Türk halkının selamını getirdiğini belirten Sağlık Bakanı Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Özbek halkına çok selamları var" dedi. Özbek yaşlı kadın ise Bakan Koca'ya teşekkür ederek, "Dostluğumuz ebedi olsun. Biz sizi çok seviyoruz. Ben her zaman dua ediyorum. Türkiye her zaman muvaffak olsun. Türkiye halkı sağ olsun" dedi. - TAŞKENT

fahrettin koca, Taşkent, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:18 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
18:18 Gümüşhane'de engelli bireyler suyu indirimli kullanacak - Haber
18:17 Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü - Haber
18:17 Eskişehir prof. dr. çomaklı fetö, hristiyan dünyasından eleman kazanmaya çalışıyor - Haber
18:17 Muğla marmaris'teki kenan evren bulvarı'nın adı 'bülent ecevit bulvarı' olarak değiştirildi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt: Çok aşağılayıcı - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:27:54