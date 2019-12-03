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Sağlık Bakanı Koca, Özbekistan'da Türk hekimlerin tedavi ettiği hastaları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan'daki Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında, Türk hekimlerin tedavi ettiği hastaları ziyaret etti.

03.12.2019 18:29 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'daki Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında, Türk hekimlerin tedavi ettiği hastaları ziyaret etti.
"Özbek Türk Sağlık İş Forumu" kapsamında başkent Taşkent'te temaslarda bulunan Koca, Türk hekimlerin görev yaptığı 16 Numaralı Acil Hastanesini ziyaretinde tedavi gören hastalarla bir araya geldi.
Türk hekimlerin tedavi ettiği Özbek hastaları odalarında ziyaret eden Bakan Koca, "geçmiş olsun" temennisinde bulundu ve hediye verdi.
Bakan Koca, hasta ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Bu sırada bir kadın hasta, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hayranlığını dile getirdi.
Koca, daha sonra yaptığı konuşmada, Özbek Türk Sağlık İş Forumu dolayısıyla Taşkent'te bulunduklarını hatırlattı.
Özbekistan'daki Sağlık Haftası etkinliklerine katıldıklarını aktaran Koca, "Bu forumla birlikte dokuzuncusunu düzenlediğimiz Sağlık Haftası'nı geçen haftadan başlatmış olduk. Bugüne kadar 735 ameliyat, 3 bini aşan konsültasyon, 1600'e yakın personeli eğitimden geçirdik." ifadesini kullandı.
Koca, Sağlık Haftası kapsamında üç farklı hastanede 27 cerrahın da 43 ameliyat, muayene ve 317 eğitim yaptığına değinerek, "Özellikle kardiyovasküler, üroloji, kadın doğum, genel cerrahi, ortopedi, çocuk olmak üzere bazı branşlarda önemli müdahaleler yapıldı. 'İki devlet tek millet' anlayışıyla Türkiye'nin sağlıkta geldiği düzeyi ve birikimi Özbekistanlı kardeşlerimize aktarmak istiyoruz." diye konuştu.
İnönü Üniversitesi ile karaciğer nakli anlaşması
Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'de çok sayıda önemli karaciğer naklinin yapıldığı İnönü Üniversitesi ile Özbekistan'da karaciğer nakli ve eğitimlerinin yapılabilmesi için anlaşma yapılacağını söyledi.
Konuşmanın ardından İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Abdukhakim Khadijibaev arasında protokol imzalandı.
Sağlık Bakanı Koca'ya ziyareti sırasında Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Cumhurbaşkanlığı Gıda Politikaları Kurulu üyeleri Sema Ramazanoğlu, Gülşen Öztürk, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Selami Kılıç eşlik etti.
Sağlık Bakanı Koca, Özbekistan'da Türk hekimlerin tedavi ettiği hastaları ziyaret etti

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Kaynak: AA


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