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Bakan Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tanısıyla takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımını gösteren harita paylaştı. Haritaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk daha fazla.

07.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Türkiye 'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu açıklayan Bakan Koca, korona hastalığının Türkiye genelindeki dağılımını gösteren haritayı da paylaştı. Paylaşılan haritaya göre; İstanbul , Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk daha fazla.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Koca, "Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu" dedi. Koca paylaşımında, "Şifa bulan hastalarımızın sayısı artıyor. Test sayısı ve pozitif vakalara bağlı taramalar arttıkça tanı sayısında da artış oluyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" diye konuştu. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı son 24 saatteki vefat sayısının ardından salgın nedeniyle ülke çapında ölenlerin sayısı 725'e yükseldi. Vaka sayısı ise 34.109 oldu.

6 İLDE DAĞILIM FAZLA

Bakan Koca, yoğunluk haritalarıyla ilgili de şunları söyledi: "Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Ankara'dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo."

Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Türkiye geneli yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
İstanbul yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Ankara yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
İzmir yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Kocaeli yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sakarya yoğunluk haritası
Zonguldak yoğunluk haritası


Bakan Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haberin Videosu :

Bakan Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası

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