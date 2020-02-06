Sağlık Bakanı Koca: "(Pistten çıkan uçak) Hastanelerimize başvuranların sayısı 179 kişi oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları tedavi gördükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Toplam yatan, hem üniversite hastanemizde hem bölge eğitim raştırma hastanemizde yatan hasta sayımız 47 kişi. Yoğun bakımlarda takip edilen hasta sayımzı da 6 kişi. Yatışı yapılan ve yoğun bakımlarda takip edilen hastalarımızın hepsinin genel durumlarının iyi olduğunu, durumu ciddi veya kritik olan herhangi bir hastamızın olmadığını ve 4 hastamıza ameliyatın yapıldığını, 4 hastamıza da müdahale yapıldığını, bu anlamda takibi yapılan hastalarımız için herhangi bir sorun olmadığını, kritik bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim"

Bakan Koca: "(Pistten çıkan uçak) Hastanelerimize başvuranların sayısı 179 kişi oldu. Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var"

Kaynak: AA