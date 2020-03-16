Menü
Haberler ›› Dünya ››Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni koronavirüs vakalarımız var - Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni koronavirüs vakalarımız var

Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni koronavirüs vakalarımız var

16.03.2020 20:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:19
Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni koronavirüs vakalarımız var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pozitif çıkan yeni (koronavirüs) vakalarımız var. Henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Yeni vakaları bu akşam açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Koca, şu ana kadar can kaybının söz konusu olmadığını açıkladı. Koca, sözlerine "Bu olmayacağı anlamına gelmez, bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımız var" şeklinde devam etti.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Haberler
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak Haberler
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Haberler
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı Haberler
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı