Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni koronavirüs vakalarımız var
Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni koronavirüs vakalarımız var
16.03.2020 20:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:19
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pozitif çıkan yeni (koronavirüs) vakalarımız var. Henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Yeni vakaları bu akşam açıklayacağım" ifadelerini kullandı.
Koca, şu ana kadar can kaybının söz konusu olmadığını açıkladı. Koca, sözlerine "Bu olmayacağı anlamına gelmez, bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımız var" şeklinde devam etti.
Koca, şu ana kadar can kaybının söz konusu olmadığını açıkladı. Koca, sözlerine "Bu olmayacağı anlamına gelmez, bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımız var" şeklinde devam etti.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Dünya
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