Sağlık Bakanı Koca: "Sağlıklı görünen biri başkası için ölüm sebebi olabilir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığı ağır geçirmesek de herhangi birimiz hiç ummadığımız kadar ölüme yol açabiliriz. Sağlıklı görünen biri başkası için ölüm sebebi olabilir. Başkalarının hayatının bizim hayatımız kadar değerli olduğunu unutmamalıyız" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Korona virüsün dünyayı tehdit ettiğini belirten Bakan Koca, 185 ülkede 8 milyara yakın insanın her gün hastalığa yakalanan ve hastalıktan kaybedilen insanların sayısını endişe içinde öğrenmeyi beklediğini kaydetti. Bilimin bugün için büyük vaatlerde bulunmadığını söyleyen Koca, "Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş bir düşmanı. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var; yakalanmamak. Pek çok hastalık bizim kontrolümüz dışındaki faktörlerle gelişir, durumu kabullenmemiz zor değil. Korona virüs karşısında ise biz irade sahibiyiz. Tokalaşıp tokalaşmamakta irade sahibiyiz, dostlarımızla bir araya gelip gelmemekte irade sahibiyiz, misafirliğe gidip gitmemekte irade sahibiyiz, dışarı çıkıp çıkmakta irade sahibiyiz. Temizliği virüse karşı kalkan gibi kullanmakta irada sahibiyiz. Korona virüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek bireylere, her birimize bağlıdır. Devlet bu mücadelede yaptırım gücü olan bir kılavuzdur, mücadeleyi organize eden güçtür. Hiçbir sağlık kurumu, hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz. Evinize çekilerek önleyebilirsiniz, gerekli durumlarda maske takarak önleyebilirsiniz, temastan kaçınarak önleyebilirsiniz. Bu mücadelede Devletimiz güçlüdür. Benzer şartlardaki başka pek çok ülke ile kıyaslanmayacak kadar güçlüdür. Bu güçle sonuç alacak olanlar ise bizleriz" diye konuştu.Gençlere seslenen Bakan Koca, "İnsan sayısının artığı her ortam riskin artığı ortamdır. Büyük şehirlerimizde caddeler, meydanlar, kapalı mekanlar sosyal mesafenin korunamadığı ortamlardır. Sizinle bir abi olarak konuşmak istiyorum. Risk altına giriyorsunuz, belki hasta olmuyorsunuz ama öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz. Hastalığa hatta daha büyük acılara aracılık etmeyin. Dışarıda eskisi kadar güzel olmasa da bir dünya var ama biraz kendi dünyanıza çekilin. Dışarıda pek yapılamayacak aktiviteleri yapın. Mustafa Kutlu'yu, Tolstoy'u okuyun, sinemanın başyapıtlarıyla tanışın. Bu günler kendinize yatırım olsun" dedi.Yaşı kendine yakın olan ve büyük olanlara da birkaç şey söylemek istediğini belirten Koca, "Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs; genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Eğer farkında olmadığınız bir hastalığınız varsa virüs onu ortaya çıkaracak ve tedavi hiç ummadığınız kadar zor olacaktır. Dikkatli olmalısınız, sosyal hayatınızı asgari düzeye indirmelisiniz. Şu sıralar büyüklerimizin ziyaretine gitmek sakıncalı, onları korumak zorundayız. Yakınlarımızla, sevdiklerimizle birbirimizi biraz özleyelim. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak bu özlem uzun sürmeyecek" şeklinde konuştu. Çocuklara da seslenen Koca, "Ben çocuk doktoruyum ve tavsiyelerime uymanız gerekir. Artık oyunları evde oynuyoruz, dışarıya çıkmak yok. Bir misafir gelirse sarılmak yok, el öpmek yok. Sevgimizi saygımızı uzaktan gösteriyoruz. Arkadaşlarla görüşmeler telefonla oluyor. Değerli anne babalar, okullarımız korona virüs sebebiyle tatile girdiği kanısı yanlıştır. Çocukların eğitimi devam ediyor. Eğitim bir süreliğine internet ve TV üzerinden veriliyor, bu esasında eğitimde giderek yaygın hale gelen bir modeldir. Uygulamayı lütfen tatil olarak görmeyin, çocuklarınızın da konuyu böyle anlamalarını önleyin. Verilen ara uzatılacak. Çocuklarınızın sağlığı konusunda endişeli olmayın evlerinde ise güvendeler" ifadelerini kullandı.Salgında ölüm oranın düşük ve sanıldığı kadar yüksek olmadığını vurgulayan Koca, "Ama hastalığı ağır geçirmesek de herhangi birimiz hiç ummadığımız kadar ölüme yol açabiliriz. Sağlıklı görünen biri başkası için ölüm sebebi olabilir. Başkalarının hayatının bizim hayatımız kadar değerli olduğunu unutmamalıyız. Gençliğimize, sağlığımıza, yaşımıza güvenmemeliyiz. Virüsün yol açacağı sonucu bilemeyiz. Eğer sigara içiyorsak asla bilemeyiz. Sigaranın tahribatının ortaya çıkması bu hastalıkta an meselesi olabilir. Eğer ısrarlı uyarılarımız karşılığını uygulamada tam gösterebilseydi üzüntülerimiz, kayıplarımız çok daha az olacaktı. Kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor. Bu salgında her şey mümkün her şey ihtimal dahilinde. Başka ülkelere benzememek için her birimiz konuyu tek tek, kat kat ciddiye almalıyız. Sizi çok basit tedbirleri uygulaya davet diyorum. Unutmayın aldığımız tedbir kadar güçlüyüz. Unutmayın hayat eve sığar" açıklamasında bulundu.Kamuoyunun bundan sonraki dönemde daha kolay ve net bilgi alması amacıyla yeni bir uygulamayı devreye soktuklarını kaydeden Koca," Özellikle her gün çıkan vaka sonuçlarını bildirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra her gün hem toplam hasta sayısını, test sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını, yoğun bakımda olan hasta sayısını, solunum cihazına bağlı hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısını dijital ortamda her gün güncelleyerek bunu kamuoyu ile paylaşmış olacağız. İkinci bir tabloda ise günlük olan değişimi yine test sayısı, vaka sayısı ve kaybettiğimiz vaka sayısını da gösteren ve güncel olarak kamuoyu ile paylaşacağımız bir tabloyu da buradan söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.Erken dönemde ortaya çıkan iki hastanın durumuna ilişkin bilgi veren Koca, "Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda olan hastamız idi. Dün itibariyle taburcu oldu. Bir hastamız yine erkek 60 yaşında. O da bugün itibariyle taburcu olmuş oldular. Yoğun bakım şartlarında olan hastaların da iyileşme durumunu söylemiş oluyorum yaşları 60 üstü olmalarına rağmen. Eren dönemde müdahalenin yapılmasının önemli olduğunu, bulaşıcılığın temasın minimalize edilmesi gerektiğini, herkesin evine hatta odasına kendisini izole ederek bir dönem için bunu sağlamasının son derece önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kaydetti.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, bundan sonraki süreçlerde daha sıkı tedbirlerin alınıp alınmayacağına ilişkin soruya "Bilim Kurulunda yine bugün konuştuğumuz özellikle kontrollü yaşam nasıl olabilir? Minimal temas sağlanabilir? Bu anlamda da bir çalışma yapılıyor olacak. Ulaşım, uçak, minibüs ve benzeri birçok alanda daha kontrollü bir yaşamı şekillendiren bir takım Bilim Kurulunun önerileri olabilir" dedi.Koca, hastanelerin izole durumuyla ilgili soruya ise, "Özellikle şüpheli olan vakalarla ilgili o hastaları diğer hastalardan ayırıyoruz. Pandemi hastanesi olarak ayırdığımız hastanelerin servisleri, yoğun bakımları birbirinden ayrı. Orada çalışan personel de diğer servilerle ilişkili değil" şeklinde yanıt verdi.Çin'den gelen ilaçların sayı ve kullanımlarına ilişkin bilgi veren Koca, "Yoğun bakımda dün itibariyle olan hasta sayısı 136 ve bu 136 hastaya da ilaca başlandı. Tedavi dozu belli. Ortalama bir kutunun bir hasta için kullanıldığını biliyoruz ve en az 5 günlük bir kullanım. Bizim baştan getirdiğimiz ilaç miktarı bin 200 kutuydu. 3 bin 750 kutu daha siparişi verildi. Bu arada faydasının olup olmadığını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Kimlere test yapılması gerektiğini açıklayan Koca, "83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok çünkü testi yaptığınızda negatif çıkabilir ve kendimizi daha rahat hissedebildiniz ama üç sonra pozitif çıkabilir o dönemde birçok kimseye bulaştırabilirsiniz. Herkes kendisini virüs taşıyıcı olarak görerek hareket ediyor olmalı" dedi.Dün İstanbul'da test yaptırmak için vatandaşların kuyruk oluşturduğunu söyleyen Koca, hekimin uygun gördüğü takdirde testin yaptırılmasının doğru olduğunu söyledi.Özel laboratuvarların yurt dışından getirerek ücretli test uyguladıkları iddialarını değerlendiren Koca, "Hiçbir test ücret karşılığı asla yapılsın istemiyoruz. Bizim izin verdiğimiz merkezlerde de her kim psr cihazı bulunduruyor ve çalışmak istiyorsa kiti bizden olmak üzere ama asla vatandaştan ücret almamak üzere bir gayret içindeyiz. Bu dönemi istismar etmek isteyen laboratuvarlar olursa bize söyleyin gereği yapılır" açıklamasında bulundu.Bakan Koca, illerde vaka dağılımını da ileriki günlerde paylaşacaklarını belirtti.Sağlık çalışanlarının maske sıkıntılarına yaşadıkları iddiaların yanıt veren Koca, "Ülkemiz üretim konusunda yeterli kapasiteye sahip. Bunu istismar eden çok sayıda üretici oldu. Hem MASAK hem İçişleri Bakanlığı tarafından bir takım operasyonlar yapıldı. Bu süreçte ihracın Bakanlık izni olmadan asla olmayacağı tedbirleri alındı" dedi.(İHA)

Kaynak: İHA