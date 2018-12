Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta Dijitalleşmeye Hız Veriyoruz

16 Aralık 2018 Pazar 22:26



SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık alanında dijitalleşmeye hız vererek vatandaşlarımızın sağlık hizmetinin her aşamasına erişimini kolaylaştırmayı, doğru zamanda doğru yerde hizmet almalarını sağlamayı ve karar destek sistemleri yardımıyla kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefliyoruz" dedi.TBMM Genel Kurulu'nda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 Mali Yılı Bütçeleri görüşüldü. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2019 Bütçesi'nin üzerine konuşan Bakan Fahrettin Koca, sağlıkta meslek eğitiminin önemine dikkat çekti. Bakanlığı'nın bütçesi ile ilgili sunum yapan Bakan Koca, sağlıkta ihtiyaç duyulanın personel değil, geleceğin sağlık teknolojilerini ustalıkla kullanabilecek sağlık profesyonellerini yetiştirmek olduğunu söyledi.SAĞLIKTA HEDEFLERBakan Koca, meslek eğitiminde hedeflerinin sadece kontenjan değil, kaliteli eğitim olacağını ifade ederek, "Yine, insan gücü süreç ve teknoloji verimliliğini ölçülebilir ve kıyaslanabilir hale getirerek performans yönetimiyle ilişkilendirilmiş bir hizmet modelini ortaya koyacağız. Toplumun yapı taşları olan bireylerin ve sivil grupların sadece sağlık hizmeti tüketicileri olmaları değil, sağlık avukatlığı yapma bilincine ulaşmalarını sağlamak, sağlıklı bir toplum yaratmanın ön şartıdır. Sağlıklı bir gelecek için tütün, alkol, madde ve teknoloji dahil her türlü bağımlılığı ve kötüye kullanımı engelleyeceğiz. Hızlı bir şekilde yaşlanan toplumumuzda aile hekimlerimizden başlayarak etkin bir kronik hastalık yönetimi sistemiyle insanlarımızın sağlıklı yaşlanmasını temin etmek zorundayız. Anne ölümü, bebek ölümü, bağışıklama ve kronik hastalık yükü dahil tüm temel sağlık göstergelerinde en üst düzeye ulaşmak hedefimizdir" dedi.ŞEHİR HASTANELERİNDE YENİ DÖNEMŞehir hastanelerinde yeni bir döneme geçeceklerini anlatan Bakan Koca, "Yeni açmaya başladığımız şehir hastanelerini bir fırsata dönüştürüp üniversitelerimizle birlikte sinerji oluşturacak bir modelle en modern teknoloji ve en uygun mekanların en yüksek nitelikteki insan kaynağıyla birlikte vatandaşımızın hizmetine sunulduğu bir döneme geçmek istiyoruz" diye konuştu.'DİJİTALLEŞMEYE HIZ VERECEĞİZ'Sağlık alanında dijitalleşmeye hız verdiklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şöyle devam etti:"Oldukça düşük maliyetlerle vatandaş memnuniyetini yüksek tutmayı başaran sağlık sistemimize yeni katacağımız hizmet modeliyle ülkemizi sağlık turizmi üssü haline getirmek zor değildir. Sağlık alanında dijitalleşmeye hız vererek vatandaşlarımızın sağlık hizmetinin her aşamasına erişimini kolaylaştırmayı, doğru zamanda doğru yerde hizmet almalarını sağlamayı ve karar destek sistemleri yardımıyla kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefliyoruz. Aşı, ilaç ve tıbbi cihaz teknolojisini olabildiğince yerelleştirip ülkemizin jeopolitik durumu ve son dönemde bölgesinde kazandığı nüfuzu da göz önüne alarak önemli bir ekonomik fırsat oluşturmak mümkündür. Bakanlığımızın ana misyonu, insan merkezli yaklaşımla birey ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek olacaktır." - Ankara