Sağlık Bakanı Koca Sakarya'da Cenaze Törenine Katıldı

25 Kasım 2018 Pazar 16:33



25 Kasım 2018 Pazar 16:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ın vefat eden annesi Fatma Aydın için Sakarya'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ın 84 yaşındaki annesi Fatma Aydın, bir süredir yakalandığı akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. İstanbul'daki ikametinde hayatını kaybeden Fatma Aydın'ın cenazesi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camii'ne getirildi. Aydın için burada ikindi namazını müteakip düzenlenen törene başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve çok sayıda kişi katıldı.Cenaze törenine katılan Bakan Koca, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazının ardından Fatma Aydın'ın naaşı cenaze aracına taşındı. Tabuta Bakan Fahrettin Koca da omuz verdi. Aydın'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Emirsultan Aile Mezarlığı'na götürüldü. Bakan Koca, tören sonrasında Sakarya'dan ayrıldı. - SAKARYA