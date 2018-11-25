- Sağlık Bakanı Koca, Sakarya
'da cenazeye katıldı
SAKARYA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul
Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın
'ın vefat eden annesi Fatma Aydın için Sakarya'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ın 84 yaşındaki annesi Fatma Aydın bir süredir yakalandığı akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. İstanbul'da ki ikametinde yaşam savaşını kaybeden Fatma Aydın'ın cenazesi Adapazarı
ilçesi Orhan Gazi
Camii'ne getirildi. Anne
Aydın için Orhan Gazi Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene başta Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca olmak üzere; Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Zeki Toçoğlu
, Sakarya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fatih
Savaşan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve çok sayıda seveni katıldı."Tabutu Bakan Koca omuzladı"Cenaze törenine katılan Bakan Koca, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazının ardından Fatma Aydın'ın naaşı cenaze aracına taşındı. Tabuta, Bakan Fahrettin Koca'da omuz verdi. Aydın'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Emirsultan Aile Mezarlığına götürüldü. Bakan Koca, tören sonrasında Sakarya'dan ayrıldı.
Aydın,fahrettin koca,Sakarya
25 Kasım 2018 Pazar 17:27