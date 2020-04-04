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Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma yasağına uyan gençlere sosyal medyadan teşekkür etti. Koca mesajında, "Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz" dedi.

04.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:30

Türkiye 'de 501 kişinin ölümüne 23 bin 934 kişinin de enfekte olmasına neden olan koronavirüsle ilgili yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu tedbirler kapsamında 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkmaya yasağıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasağa uyanlara teşekkür etti.

"SABIRLI OLURSAK ERKEN DÖNERİZ"

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinde bir mesaj yazan Koca, gençlerden sabırlı olmalarını isteyerek, "Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz." ifadelerinin kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saat gelen verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan paylaştı. Buna göre ülkemizde salgın kaynaklı ölüm sayısı 501'e vaka sayısı ise 23 bin 934'e çıktı.

Bakan Koca, paylaşımında test sayısı ve iyileşen hasta sayısındaki artışa değinip şunları yazdı: "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.

"YENİ VAKA 3 BİNİ GEÇTİ

Son gelen verilere göre ülkemizde 3 bin 13 kişi de daha koronavirüs tespit edildi. Bu sayının ardından toplam koronavirüs vaka sayısı 23 bin 934'e ulaştı.

76 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Üzücü haber ise salgın nedeniyle 76 kişinin daha hayatını kaybetmesi oldu. Böylece ülkemizde koronavirüs kaynaklı ölümlerde sayı 500'ü geçti.

TESTTE 20 BİNE YAKLAŞILDI

Koronavirüsle mücadelede en önemli konulardan biri olan test sayısında ise 19 bin 664 kişiye ulaşıldı. Bakan toplamda yapılan 161 bin 380 testin yüzde 12'sinin sadece son 24 saatte yapıldığına dikkat çekti.

BİNİ AŞKIN HASTA YOĞUN BAKIM

DAÖte yandan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı bin 311, entübe durumdaki hasta sayısı 909, taburcu olan hasta sayısı ise 786.

Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

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T.C Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti

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