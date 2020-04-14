Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin verilerini paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye 'de son 24 saatte 33 bin 70 test yapıldı ve 4 bin 62 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 107 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 1403'e, vaka sayısının ise 65 bin 111'e yükseldi.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KORONAVİRÜS TESTİ NASIL YAPILDI?"

Bakan Koca, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, bir gazetecinin "Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı vardı. Fakat bu süreçte 69 bin kişiye korona testi yapıldı. Bu süreçte testler nasıl yapıldı?" şeklindeki sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Biz vatandaşımıza test için şu merkeze gidin demiyoruz. Vatandaşımıza korona virüs testi yaparken bulunduğu ortamda o numuneyi alıyoruz. Ve o numunenin alındığı hastaneler oluyor. Bu hastanelerden o numuneleri çalışılan merkezlere sevk etmede bu anlamda bir sorun yoktu. Sağlık kuruluşlarının bu anlamda bir kısıtlaması söz konusu değildir"