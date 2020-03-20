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Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI.

Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI.

20.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:02
Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Güncel

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