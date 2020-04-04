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Sağlık Bakanı Koca son 24 saatteki verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 76 kişi artarak 501'e yükseldiğini açıkladı.

04.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:46
Sağlık Bakanı Koca son 24 saatteki verileri paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 76 kişi artarak 501'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatteki korona virüsle ilgili verileri paylaştı. Koca, son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 76 kişi hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 23 bin 934'e, can kaybının ise 501'e ulaştığını açıkladı.

Bakan Koca yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar yapılan 161 bin 380 testin yüzde 12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Güncel
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