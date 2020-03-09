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Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok"

Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok" "Çin'den gelenlere izin vermedik" "Avrupa maalesef hiçbir tedbir almadı" "İran ile sınırlarımızı kapatmasaydık ortalama haftalık 50 bin kişi gelecekti.

09.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:42
Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok"
"Çin'den gelenlere izin vermedik"
"Avrupa maalesef hiçbir tedbir almadı"
"İran ile sınırlarımızı kapatmasaydık ortalama haftalık 50 bin kişi gelecekti. Şu an Türkiye'nin birçok noktasında salgını görür olacaktık" Sağlık Bakanı Koca:

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Avrupa, İran, Genel
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