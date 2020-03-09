Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok"
Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok" "Çin'den gelenlere izin vermedik" "Avrupa maalesef hiçbir tedbir almadı" "İran ile sınırlarımızı kapatmasaydık ortalama haftalık 50 bin kişi gelecekti.
09.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:42
Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok""Çin'den gelenlere izin vermedik""Avrupa maalesef hiçbir tedbir almadı""İran ile sınırlarımızı kapatmasaydık ortalama haftalık 50 bin kişi gelecekti. Şu an Türkiye'nin birçok noktasında salgını görür olacaktık"
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sağlık Bakanı Koca: "Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok"
Etiketler : fahrettin koca, Avrupa, İran, Genel
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