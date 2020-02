Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hem Bakanlığımız hem Bilim Kurulunun önerileri, hem bu anlamdaki yetkin hekim kadromuz ve çalışanlarımızla şu ana kadar korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı. Bundan sonra gelmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşımızın tedirgin olmaması, panik havasında olmamasını da özellikle söylemek istiyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerden sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüksekova Emniyet Müdürü Murat Güneş, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, Büyükçiftlik Belde Başkanı Rüştü Zeydan karşıladı.

"HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNLARININ OLMADIĞINI İFADE ETMEK İSTİYORUM"

Bakan Koca, Esendere Sınır Kapısında kurulan sahra hastanesini inceledi. İncelemenin ardından açıklama yapan Bakan Koca, "Bugün Ağrı'dan başlayarak özellikle sınır bölgelerinde konuşlandırılan sahra hastanelerini yerinde görmek üzere şu an dördüncü noktamız olan Esendere'deyiz. Sahada gördüğümüz bu sahra hastanelerinin oluşturulduğunu ekipman ve sağlık personeli anlamında yer yer vatandaşımızdan daha fazla personelimizin olduğunu görüyoruz. Özellikle de Kum ve Meşed geçmişi olan vatandaşlarımızı 14 günlük karantinaya, ayrıca soğuk algınlığı bulguları olan vatandaşımızı da hastane ortamında bilim kurulunun önerisi doğrultusunda takip ediyoruz. Şu an bulunduğumuz Edendere kapısında 5 tane vatandaşımız izole edilmiş durumda. Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

Sınırda 25 ile 30 arasında değişen tırın olduğunu belirten Bakan Koca, "Orada da zannediyorum önümüzdeki 2-3 gün içerisinde yine kontrollü bir şekilde 14 günlük gözetim altında olmak kaydıyla bir planlamayla burada sınırda daha çok sorunu çözmek noktasında gayret içinde olacağız. Korona virüsün ülkeye girmemesi için sıkı önlemler alarak yoğun çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

"KORONA VİRÜSÜN TÜRKİYE'YE GİRİŞİ OLMADI"

Korona virüsün sınırlardan içeri girmemesi noktasındaki tedbirleri Bilim Kurulunun önerisiyle yoğunlaştırdıklarını ifade eden Bakan Koca, "Hem Bakanlığımız, hem Bilim Kurulunun önerileri hem bu anlamdaki yetkin hekim kadromuz ve çalışanlarımızda şu ana kadar korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı. Bundan sonra gelmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşımızın tedirgin olmaması, panik havasında olmamasını da özellikle söylemek istiyorum. Çünkü mevsimsel grip gibi bulaştığını biliyoruz. Bu dönemde ülkede korona virüsün olmadığını ama buna rağmen kişisel hijyen kurallarına önem vermelerini el yıkama 20 saniyedir. Normal sabunla yıkamanın önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girilmemesi gerek. Bir metreden daha yakın mümkün mertebe temas içinde olunmamasını ve bu dönemde gripli olanların da maske kullanması gerekir. Gripli olmayanların maske kullanmasına gerek yok. Bu kuralları özellikle bu dönemde bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uygulaması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Hem mevsimsel grip için bu önemli hem de olabilme ihtimaline karşı bu önlemleri almak gerektiğini söylemek istiyorum. Bilim Kurulunun da bu anlamda bu çerçevede aldığı bir öneri olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz Sağlık Bakanlığı olarak bilim kurulunun önerileri doğrultusunda enfeksiyonun ülkeye girişinin olmaması noktasında her geçen gün daha yoğunlaştırılan önlemlerle özellikle her gün neredeyse bilim kurulunun toplanması ve hem bölgede hem ülkede olan gelişmelere göre bir önerisi olduğunda bu öneriyi hızla devreye sokma noktasında bir çaba içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca daha sonra Esendere Sınır Kapısı'ndan Esendere Tabur Komutanlığına geçerek helikopterle beldeden ayrıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA