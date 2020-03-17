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Sağlık Bakanı Koca: "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır.

Sağlık Bakanı Koca: "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır.

17.03.2020 01:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 01:10
Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir."

Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Güncel

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