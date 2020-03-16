Sağlık Bakanı Koca, toplam 18 yeni tip koronavirüs vakası olduğunu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, şu ana kadar toplam vaka sayısının 18 olduğunu bildirdi.
16.03.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, şu ana kadar toplam vaka sayısının 18 olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.
Koca, Twitter'dan, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın olduğunu açıklamıştı.
Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.
Koca, Twitter'dan, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın olduğunu açıklamıştı.
Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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Kaynak: AA
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