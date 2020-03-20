Sağlık Bakanı Koca: Toplam kaybımız maalesef 4 oldu
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, vaka sayısının ise 359'a yükseldiğini açıkladı.
20.03.2020 00:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:07
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, vaka sayısının ise 359'a yükseldiğini açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : fahrettin koca, Ekonomi