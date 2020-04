Sağlık Bakanı Koca: "Toplam vefat sayısı bin 6 oldu"

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. Bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşımızla beraber toplam vefat sayısı bin 6 oldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 281 vakamızla beraber toplamda 2 bin 423 hastamız iyileşti" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu an itibarıyla toplam sağlık personeli sayısının 1 milyon 61 bin 635 olduğunu açıkladı. Vatandaşlardan sözlerini karşılıklı konuşuyormuş gibi dinlemelerini rica eden Koca, "Bunun 165 bin 363'ü doktordur. 204 bin 969'u hemşiredir. Bir bu kadar da sağlık personelimiz ve destek personelimiz var. Bu sizler için gece gündüz görev başında olan bir sağlık ordusudur. Bu orduya güvenin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uzun yıllardır sağlığı öncelikli hizmet alanı olarak görmüştür. Yoğun bakım kapasitesinde Avrupa'nın en avantajlı ülkesiyiz. Ülkemizin sağlık alt yapısına güvenin. Türkiye salgınla mücadelede en baştan beri hiçbir kafa karışıklığı yaşamamıştır. Ülkemiz virüsün dünya kamuoyuna duyurulduğu 31 Aralık 2019'dan beri bu tehdidi sözün bilime ve bilim insanlarına bırakılacağı bir sağlık sorunu olarak ele almıştır. Bir halk sağlığı tehdidini diğer tüm konulardan ayıran stratejiye güvenin" diye konuştu.Hekimler, hemşireler ve bütün sağlık çalışanlarının uzun fedakarlık isteyen nöbetler tuttuğunu ve birçoğunun tanı konmuş ya da şüpheli hastalarla çalıştığını vurgulayan Koca, "Onların bu cesaret dolu çabalarıyla bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşti. Sağlık ordumuzun hastalığı yenme konusundaki kararlılığına güvenin. Fakat üzerinde konuştuğumuz tehditkar bulaşıcı hastalıkları siz tedbir almazsanız tüm güvenleri boşa çıkarak fırsatçı bir hastalıktır. Size güven vaat eden her şey ancak aldığınız tedbirler neticesinde güvenli olabilir. Virüs aradığı temas ortamını bulursa size kolayca buluşacaktır. Bir sosyal ortama girdiğinizde sadece iki kişi bir araya gelmiş olsanız bile araya gerekli sosyal mesafeyi koymazsanız kısa bir an bile virüsün size bulaşması için yeterli olabilir. Dışarıda virüsü kimin taşıdığını, kimin taşımadığını bilmeniz mümkün değil. Virüsü herhangi biri taşıyor olabilir diye düşünmelisiniz. Virüs aradığı fırsatı hareketli ortamlarda buluyor. Bana bir şey olmaz düşüncesine kapılmayın. Kendinizden çok uzak sandığınız halde taşıyıcılardan biri siz olabilirsiniz" şeklinde konuştu.Gençlere de seslenen Koca, belirti olmamasının gençleri yanıltmaması gerektiğine değinerek, "Virüsü yenemeyecek kişilere virüs bulaştırma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Hareketli günlere mola verin ve bu molada kararlı olun. Mücadelede siz hangi tarafta yer alırsanız şans o tarafta olacak. Bunu unutmayın. Toplum içinde tanı konmamış hastalar olabileceğini, bunların bir kısmının hastalıklarının bir süre sonra farkına varacaklarını, bir kısmının ise hiç varmayacağını unutmayın. Virüsün dünyada pek çok lidere bulaştığını, tedbirsiz anların tehlike anları olduğunuzu aklınızda tutun. Virüs her insana bulaşabilir. Bize ayrıcalık tanıyacak tek şey tedbirdir, tedbirli olun. Hastalıkla mücadele etme gücümüze, gerekli tedavi imkanlarını sunma gücümüze inanın. Fakat küçücük bile olsa riske karşı kendinize güvenmeyin. Eğer bu mücadelede duruma daha ciddiyetle yaklaşmak yerine bir gevşeklik gösterirsek başarı çok zaman alır. Normal şartlarda yaşamlarını sürdürecek olan insanları kaybederiz. Bu tek bir hayat bile olsa tedbirlere sıkıca sarılmaya değmez mi? Türkiye'nin bütün illeri, ilçeleri, köyleri hepimiz bu mücadelenin kurallarına ne kadar hızlı adapte olursak o kadar hızlı sonuç alırız" ifadelerini kullandı.Vekillere seslenen Koca, sağlık camiası olarak uzun yıllardır sürüp gelen bir sorunları olduğunu dile getirerek, "Kamuoyu vicdanı hiçbir seferinde bu sorunu sineye çekmedi. Hekimlerimizin, diğer birçok personelimizin uğradıkları şiddet haber konusu oldu. Yasalar şiddete eğilimli kişiler için her seferinde caydırıcılıktan uzak kaldı. Yüce Meclisimiz sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifiyle beklediğimiz adımı atmış durumda. Bu suçların ancak caydırıcı cezalarla önlenebileceği açıktır. Sağlık çalışanlarımızın önemli bir kısmının salgınla mücadele ettiği bu günlerde yeni bir şiddet olayı toplum vicdanında bağışlanması mümkün olmayan bir olaydır. Meclisimiz bu konuda şartların en hassas anında girişimde bulunmuştur. Yasa tasarısı bizler için de bu sebeple büyük önem taşımaktadır. Salgına karşı verdiğimiz savaşta Meclisimizden personelimiz için bir kalkan istiyorum. Eğer Meclis yasayı oy birliğiyle çıkarırsa bizler sağlık camiası olarak Meclisi yürekten alkışlayacağız. Korona günlerinin Meclisini asla unutmayacağız" açıklamasında bulundu.Güncel verilere ilişkin bilgi veren Koca, "Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. Bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşımızla beraber toplam vefat sayısı bin 6 oldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 281 vakamızla beraber toplamda 2 bin 423 hastamız iyileşti. Test sayımız artıkça vakaları daha erken tespit ediyoruz. Riski kontrol altına alma gücümüz artıyor" dedi.Koca, ihtiyacı olan bütün vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlandığını hatırlatarak, "E-devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Bugün İstanbul ve Ankara 'da 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza, devamında da bütün illerde eczanelerden ücretsiz maske vermeye başlayacağız. Vatandaşlarımız herhangi eczaneye gidecek 5 tane maskesini alabilecekler" diye konuştu.Çin'den getirilerek hastalara uygulanan ilaçlara ilişkin bilgi veren Koca, "Geçen toplantıda Türkiye olarak kullanmaya başladığımız ilaçların faydasından her geçen gün daha fazla emin olduğumuzu söyleyebilirim. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan vaka sayısı giderek azalıyor. Türkiye'deki vaka sayısına göre ölüm oranı şu anda yüzde 2,15'tir. Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon ve Rize'nin genel olarak durumunu haritalarda görmüş oluyorsunuz. Millet devlet el birliğiyle biz bu koronayı mutlaka yeneceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA