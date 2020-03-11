SAĞLIK BAKANI KOCA, TÜRKİYE'DE İLK COVID 19 VAKASINI AÇIKLADI
(Tür: Ankara)
11.03.2020 01:19 | Son Güncelleme: 11.03.2020 01:23
(Tür: Ankara )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SAĞLIK BAKANI KOCA, TÜRKİYE'DE İLK COVID 19 VAKASINI AÇIKLADI
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