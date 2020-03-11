Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir kişiye koronavirüs teşhisi konduğunu duyurdu: "Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır."
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir kişiye koronavirüs (Covid-19) teşhisi konduğunu duyurdu. Hastanın bir erkek ve genel durumu iyi olduğunu söyleyen bakan, söz konusu kişinin ailesi ile yakın çevresindeki tüm bireylerin de gözetim altında olduğunu belirtti.
Bakan Koca: "Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır." dedi.
Bakan Koca: "Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır." dedi.
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Kaynak: Euronews.com
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