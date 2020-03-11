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Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir kişiye koronavirüs teşhisi konduğunu duyurdu: "Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir.

11.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:24
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir kişiye koronavirüs teşhisi konduğunu duyurdu: "Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır."View on euronews
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Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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