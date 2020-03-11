Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir kişiye koronavirüs teşhisi konduğunu duyurdu: "Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir.
11.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:24
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir kişiye koronavirüs teşhisi konduğunu duyurdu: "Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır."View on euronews
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Dünya
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