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Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe...

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu bildirdi.

13.03.2020 08:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:38
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe...
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye 'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu bildirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Türkiye, Sağlık

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