Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı.
12.04.2020 01:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 01:46
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi tablosunda yeni bir gelişme olduğunu bildirdi. Bakan Koca açıklamasında, şunları kaydetti:
"Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir."
Kaynak: AA
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel