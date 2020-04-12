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Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı.

12.04.2020 01:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 01:46
Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." ifadelerini kullandı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi tablosunda yeni bir gelişme olduğunu bildirdi. Bakan Koca açıklamasında, şunları kaydetti:
"Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir."

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel
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