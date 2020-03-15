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Sağlık Bakanı Koca: "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından...

Sağlık Bakanı Koca: "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi, şüphelilerin testleri yapıldı.

15.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:46
Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi, şüphelilerin testleri yapıldı."

Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Güncel

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