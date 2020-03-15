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Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Koca: "Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı"

15.03.2020 00:33 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:33
Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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