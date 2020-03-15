Sağlık Bakanı Koca: "(Umreden dönenler) Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp...
Sağlık Bakanı Koca: "(Umreden dönenler) Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır.
15.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:26
Sağlık Bakanı Koca: "(Umreden dönenler) Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde tavizsiz olalım"
Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Güncel
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Güncel
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Güncel
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Güncel
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü