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Sağlık Bakanı Koca: "(Umreden dönenler) Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp...

Sağlık Bakanı Koca: "(Umreden dönenler) Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır.

15.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:26
Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "(Umreden dönenler) Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde tavizsiz olalım"

Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Güncel

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