Sağlık Bakanı Koca: "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz.
15.03.2020 00:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:44
Sağlık Bakanı Koca: "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin."
Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Sağlık
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