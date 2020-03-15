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Sağlık Bakanı Koca: "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz.

15.03.2020 00:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:44
Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin."

Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Sağlık

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