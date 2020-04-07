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Sağlık Bakanı Koca: "Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini görmek üzere bir...

Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

07.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:35
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Bakan Koca: "Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi." Sağlık Bakanı Koca: ’Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini görmek üzere bir...

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel

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Sağlık Bakanı Koca: "Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini görmek üzere bir...
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