Sağlık Bakanı Koca: Van'daki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı yükselebilir

Van 'ın Bahçesaray ilçesinde iki günde iki defa çığ faciası yaşandı. 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı ilk çığ faciasında kar altında kalan 2 kişiyi kurtarmak isteyen ekiplerin üzerine de çığ düştü. İkinci faciada ise şehit sayısı 33'ya yükseldi.

"ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTABİLİR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Van'da meydana gelen çığ felaketinde şu an hastanelerimize cansız bedenleri getirilen vatandaşlarımızın sayısının 18, hastanelerimizde 29 yaralının tedavi edildiğini söylemek istiyorum. Ölü sayısı artabilir. Yaralıların da sayısının artabileceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Öte yandan yetkililer tarafından, Van'ın Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde üçüncü çığ uyarısı yapıldı.

9 VATANDAŞIN DURUMU AĞIR

Öte yandan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "9 vatandaşın durumu ağır, hastanelere sevk edildi. Çığ altında kaç kişinin kaldığına yönelik net bir bilgi yok" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 30 KİŞİYE ULAŞILDI

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 30 kişiye ulaşıldığını, diğerlerinin kurtarılması için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayıp olan 2 vatandaşın arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verildi. Arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başladı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşmesi olayı yaşandı. Bu olayda şu ana kadar 30 kişiye ulaşılırken, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye gönderildi. Diğer iller teyakkuza geçirilip arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletiliyor. Ayrıca Ankara'dan yürütülen çalışmaları sevk etmek için AFAD Müdahale Daire Başkanı da bölgeye sevk edildi."