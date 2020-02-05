Haberler » Politika » Sağlık Bakanı Koca: Van'daki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı yükselebilir - Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Van'daki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı yükselebilir

Van'da meydana gelen ve 33 kişinin yaşamını yitirdiği ikinci çığ faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ölü sayısı artabilir. Yaralıların da sayısının artabileceğini tahmin ediyoruz" dedi. Öte yandan yetkililer, felaket bölgesinde üçüncü çığ uyarısı yaptı.

05.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:21

'ın Bahçesaray ilçesinde iki günde iki defa çığ faciası yaşandı. 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı ilk çığ faciasında kar altında kalan 2 kişiyi kurtarmak isteyen ekiplerin üzerine de çığ düştü. İkinci faciada ise şehit sayısı 33'ya yükseldi.

"ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTABİLİR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Van'da meydana gelen çığ felaketinde şu an hastanelerimize cansız bedenleri getirilen vatandaşlarımızın sayısının 18, hastanelerimizde 29 yaralının tedavi edildiğini söylemek istiyorum. Ölü sayısı artabilir. Yaralıların da sayısının artabileceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Öte yandan yetkililer tarafından, Van'ın Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde üçüncü çığ uyarısı yapıldı.

9 VATANDAŞIN DURUMU AĞIR

Öte yandan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "9 vatandaşın durumu ağır, hastanelere sevk edildi. Çığ altında kaç kişinin kaldığına yönelik net bir bilgi yok" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 30 KİŞİYE ULAŞILDI

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 30 kişiye ulaşıldığını, diğerlerinin kurtarılması için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayıp olan 2 vatandaşın arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verildi. Arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başladı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşmesi olayı yaşandı. Bu olayda şu ana kadar 30 kişiye ulaşılırken, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye gönderildi. Diğer iller teyakkuza geçirilip arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletiliyor. Ayrıca Ankara'dan yürütülen çalışmaları sevk etmek için AFAD Müdahale Daire Başkanı da bölgeye sevk edildi."

Son dakika: VanSon dakika: Van'daki ikinci çığ faciası! 33 kişi yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı çığ faciasından yaralı kurtuldu

VanVan'da yaşanan felakete damga vuran görüntüler! Küreklerle kurtardılar

Çığ nedir? Çığ düşmesinden nasıl korunulur?Çığ nedir? Çığ düşmesinden nasıl korunulur?

UMKE nedir? UMKEUMKE nedir? UMKE'ye kimler katılabilir? UMKE' nin görevleri nelerdir? UMKE Üyeliğinden Ayrılma ve Çıkarılma Halleri Nelerdir?

AFAD nedir? AFAD açılımı nedir? AFAD iletişim numaraları nedir?AFAD nedir? AFAD açılımı nedir? AFAD iletişim numaraları nedir?

Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?

Sağlık Bakanı Koca: Van'daki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı yükselebilir

fahrettin koca, Van, 3. Sayfa, Politika, Güncel


HABER YORUMLARI (10)
VANLI DUMAN:bir vanlı olarak diyorum nerede olursa olsun alahım kimseye kaza bela vermesin çok zor bir durum ama oralar yani çıgın düşdügü yer çok tehlikeli bir yer çünkü dikatlı olmaları lazım çünkü 3 çıg da olabilir
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
ÜZEYİR DEMİR:allah rahmet eylesin yakınlarına mevlam sabır ihsan eylesin
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AAA:2020 de böyle başladı, sonu hayrolsun. .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ABDULLAH ÖZKAN:Yüce milletimize başsağlığı diliyorum. Bu ilçede 2, 5 yıl noterlik yaptım ilçeyi ve araziyi çok iyi bilirim. Hepsi çok iyi ve mazlum insanlar. Arazi ve yollar çok sarp, aşılmaz ve ıslah olmaz arazidir, yalçın kayalıktır. İlçe halkının çoğu burayı terketmiş ve fiilen göç etmiştir. 14000 nüfus görünmesine rağmen fiilen yaşayan insan sayısı üç bini geçmez. Devletin buraya harcadığı paraya da yazık, buradaki insanların çilesine de yazık. Bu ilçenin taşınması gerekir.
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
MAHO AĞA:Benim bildiğim çığ bölgelerinde zaman zaman çığ konrollü bir şekilde düşürülür. Nasıl bu kadar birikti ki
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ERZURUMLU LAZ:takdir-i ilahi, çığ ve deprem üzerinden hükümeti eleştirmeyelim, sonuçta şehit olup cennete gidtiler
Yayından Kaldır
2 15
Cevap yaz
HASAN:UMKE nerde göremedik
Yayından Kaldır
6 2
Cevap yaz
ABDULLAH ÖZKAN:Hasan kardeşim bakış açına hayranım. Devletin hepsi orada 8 tane jandarma, 3 itfaiye eri, korucu, afad müdürü. . . şehit olmuş. Allah yardımcın olsun ne diyeyim.
Yayından Kaldır
0 0
CAN DEP:Böyle facialarin tekrar yaşanmamasi temmenisiyle Hayatini kaybedenlere rahmet diliyorum.
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
AKINCI:Yazık çok yazık büyük ihmal tecrübesiz sivil ve askerin ne işi var orada ve hâla oradalar
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
Politika

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 18:01:53