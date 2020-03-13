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Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşımız sakin olsun, asla tedirgin olmasın.

Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşımız sakin olsun, asla tedirgin olmasın.

13.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:00
Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşımız sakin olsun, asla tedirgin olmasın. Vatandaşımızla birlikte bu süreci kolay atlatırız."

Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Güncel

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