Sağlık Bakanı Koca: Verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.
30.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" ifadesini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Dünya