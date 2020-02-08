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Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan getirilen üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle Vuhan'dan Türkiye'ye getirilen ve gözlem altında tutulan üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı.

08.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilerek, hastanede gözlem altında tutulan üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı. Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 25 yaşına giren üniversite öğrencisi Şeyma için "Nice sağlıklı yıllara Şeyma" ifadesini kullandı.

"25. YAŞINI TEK BAŞINA KUTLADI"

Şeyma'nın gözlem altında tutulduğu hastanede, sağlık görevlilerince verilen doğum günü pastası ile çekilen fotoğrafı da paylaşan Koca, şunları kaydetti: "Vuhan'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızdan üniversite öğrencisi Şeyma, 25. yaşını tek başına kutladı. Gözlem süresi bittikten sonra inşallah hep beraber kutlayacağız."

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan getirilen üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı

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Kaynak: AA


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