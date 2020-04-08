Sağlık Bakanı Koca: "Yasa teklifi ile sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan yüce...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personeline güvence sunma hazırlığında olan yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz" dedi.
08.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sağlıkta şiddeti önlemeye dair yasa teklifine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Değerli vekillerim, sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Fahrettin Koca, Twitter, Politika