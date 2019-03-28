Sağlık Bakanı Koca - Yatağa Bağlı Hastalar İçin Seyyar Sandık Uygulaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk oldu. (2)
Sağlık Bakanı Koca: "(Seyyar sandık uygulaması) Ocak ayında bir genelgemiz oldu, yatağa bağımlı olan hastalarla ilgili e-reçete uygulaması yani aile hekimliği üzerinden yapılan bir uygulama. Bu süreçte e-reçete üzerinden verdiğimiz rapor sayısı 50 bin."
Sağlık Bakanı Koca: "(31 Mart yerel seçimi) Hem e-raporu almış yatağa bağlı hastalar için evinde mobil sandığı hem de hastanede yatan ya da evde bakım hizmeti alan ama mobilize edilecek, hastayı taşıyacak sistemi planladık."
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Kaynak: AA