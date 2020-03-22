Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hayatlar kaybediyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hayatlar kaybediyoruz.
22.03.2020 22:19 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:20
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hayatlar kaybediyoruz.
Etiketler : fahrettin koca, Sağlık