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Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hayatlar kaybediyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hayatlar kaybediyoruz.

22.03.2020 22:19 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:20
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." Sağlık Bakanı Koca: ’Yeni hayatlar kaybediyoruz.

Kaynak: İHA

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Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hayatlar kaybediyoruz.
Etiketler : fahrettin koca, Sağlık

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