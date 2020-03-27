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Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk olduğunu ifade etti.

27.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye 'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Koca, Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldığını ve 2 bin 69 pozitif vaka tespit edildiğini, 17 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Toplam vaka sayımız 5698, toplam can kaybımız 92'yi buldu" dedi.

"HASTANELERDE YÜZDE 62-63 ORANINDA DOLULUK VAR"

Bakan Koca, basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun, "Umre'den dönemeyen 350 kişi olduğunu ve koronavirüse yakalandıklarını biliyoruz. Sağlıklı olanlar Türkiye'ye getirilecek mi? ve Solunum cihazlarının yeterli olacağını söylemiştiniz. Vaka sayısı her geçen gün artıyor. Bugün yeterli midir?" sorularına Bakan Koca, şu şekilde yanıt verdi:

Şu an yoğun bakım ünitelerinde bir sorunun olmadığını, yüzde 62-63 oranında doluluk var. Yerli üretim içinde, Nisan sonu, Mayıs 15'inde teslim edilmek üzere anlaşmamız oldu. Umrede olan 362 kişi bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. O çalışmanın durumuna göre ne yapacağımız belli olduğunda size de açıklayacağız.

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Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var
Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

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Fahrettin Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var

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