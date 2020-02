Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Yolcularımızda hastalık belirtisi yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilen 42 kişi ile ilgili açıklama yaptı.

"Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bugün uçakla ülkemize getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Bakan Koca, "Bildiğiniz gibi TSK'ya ait bir ambulans uçakla dün öğlen saatlerinde hareket etmiştir ve özellikle bilim kurulumuzun önerileri doğrultusunda 2 akademisyen hocamızdan oluşan sağlık ekibiyle yola çıkılmıştı" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR SORUN YAŞANMADI"

Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınması gereken bütün tedbirlerin alınarak yolcuların getirildiğini söyleyen Koca, "Enfeksiyon hocamızla da görüşme yaptım. Yolcularımızın hiçbirinde hastalık belirtisinin olmadığını bütün vatandaşlarımızın ve dost ülkelerin vatandaşlarının sağlıklı olduğunu ifade ettiler. Herhangi bir sorun yaşanmadı" dedi.

Bakan Koca konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"VİRÜS TANISI KONULAN HASTA YOK"

Biz getirdiğimiz 42 vatandaşımızla ilgili özellikle şu an hasta kabulü yapılmayan ve sadece bu yolcularımıza kullanılmak üzere ekipmanları hazır olan bir hastanemiz organize ettik. Dünyanın bugüne kadar şu an bildiğimiz şekliyle getirdiği vatandaşlarını hastane ortamında takip etmedi bu anlamda bizim her hastayı bir odada 14 günlük zaman diliminde takiplerin yapmayı planladık. Her 3 günde bir numune tekrarlarının yapılıp ve bütün hizmetlerin tek kullanımlık malzemelerle kullanılacağı planlandı. Türkiye'de virüs tanısı konulan hasta yok.

Özelikle DSÖ 'ciddi durum' ilan etmeden önce ülke olarak bütün tedbirlerimizi erken dönemde aldık. Vatandaşımızın tedirgin olmaması ama olaya ilk günden itibaren ciddiyetle yaklaştığımızın altını çiziyorum.

"CUMHURBAŞKANIMIZ YOLCULARIMIZIN SAĞLIK DURUMUNU ÖĞRENDİ''

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolcuların sağlık durumunu sorduğunu belirten Koca, ''Yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere, hastalık belirtisi, herhangi bir şüphe yok. Devletimizin güçlü olduğunun, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağımızın altını çizmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak inen yolcuların sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söyledi.'' açıklamalarında bulundu.