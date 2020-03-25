Sağlık Bakanı Mehmet Koca: "Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu.
Sağlık Bakanı Mehmet Koca: "Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu.
25.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:18
Sağlık Bakanı Mehmet Koca: "Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu. Türkiye 'de iyileşen vaka sayısı 26'dır."-"Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak! Pek çok hastalık bizim kontrolümüz dışındaki faktörlerle gelişir"-"Bu mücadelede devletimiz güçlüdür. Başka birçok ülkeyle kıyaslanmayacak kadar güçlüdür"-"Okula verilen ara uzatılacak. Eğitim okul içinde yapılmıyor, bu tatil değil, eğitim devam ediyor."
Kaynak: İHA
Etiketler: Mehmet Koca, Türkiye, Genel