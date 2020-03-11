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Sağlık Bakanı'ndan 'Türkiye'de İlk Corona Vakası' Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de tespit edilen ilk Corona vakasını açıkladı.

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de tespit edilen ilk Corona vakasını açıkladı. Sağlık Bakanı "Tanı yüksek ateş ve öksürük şikayetinin araştırılması sonucu konulmuştur. Virüsü Avrupa temasıyla aldığı bilinmektedir" dedi. Sağlık Bakanı'ndan 'Türkiye'de İlk Corona Vakası' Açıklaması

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Güncel

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