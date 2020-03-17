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Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısı esnasında bir gazeteci, kendilerine mikrofon dağıtılmadığı yönünde sitemde bulundu. Bakan Koca ise "Tamam, kusura bakma kızım" diyerek gazeteciden özür diledi. Bakan'ın bu hareketi takdir topladı.

17.03.2020 08:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında düzenlediği basın toplantısında, sitem eden gazeteciden özür diledi. Bakan'ın bu hareketi sosyal medyada takdir topladı.

Bakan Koca, kovid-19 salgınındaki son gelişmeleri aktarmak için kameraların karşısına geçti. Salgın karşısında vatandaşları uyaran ve dikkat olma çağrısını yineleyen Bakan, sokağa çıkma yasağının söz konusu olmadığını dile getirdi.

GAZETECİDEN SİTEM

Vatandaşları kalabalık yerlere gitmeme konusunda uyaran Bakan, hijyenin önemine de vurgu yaptı. Toplantının ardından söz alan bir gazeteci ise kendilerine mikrofon dağıtılmamasından sitem etti. İsmi bilinmeyen gazeteci "Bundan sonra soru sormak isteyen gazetecilere mikrofon dağıtırsanız böyle bağırmak zorunda kalmayız" dedi.

BAKAN'DAN ÖZÜR

Bakan Koca, gazetecinin sitemine "Tamam, kusura bakma kızım" diyerek karşılık verdi. Koca'nın yoğun çalışma temposuna rağmen metanetini koruması ve alçak gönüllü yaklaşması sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı.

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Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
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