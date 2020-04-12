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Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yaptığı paylaşımda Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili güzel haberi verdi ve yoğun bakım hasta sayısının ilk kez azaldığını belirtti. Ülkemizde 10 Nisan'da 1667 olan yoğun bakımdaki hasta sayısı 11 Nisan'da 1626'ya düştü.

12.04.2020 01:45 | Son Güncelleme: 12.04.2020 02:04

Türkiye 'de koronavirüsle mücadele devam ederken Bakan Koca, yoğun bakım hastalarının sayısındaki azalmanın izlenen tedavi ve tedbirlerin sonucu olduğunu söyledi.

Yaptığı her paylaşım merakla beklenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı Twitter'dan yeni bir mesaj yayınladı.

"TEDBİRLERLE ALACAĞIMIZ SONUÇ NETTİR"

Bakan Koca şunları söyledi: "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir."

Sağlık Bakanı: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Ülkemizde 10 Nisan tarihinde koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı bin 667'yken 11 Nisan'da bu sayı bin 626'ya düştü.

Türkiye'de bugüne kadar 52 bin 167 vaka tespit edilirken bin 101 kişi ise hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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