Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı yapıyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KPSS ile 17 bin 689 sözleşmeli personel alımı yapacaklarını ilan etti.Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni/teknikeri, psikolog gibi birçok kadroda alım gerçekleştirilecek. Personel alımı kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve daha fazlası haberimizde…

CUMHURBAŞKANLIĞI 17 BİN 689 PERSONEL ALIMINI ONAYLADI

Sağlık Bakanı Koca, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için süreci başlattıklarını yazılı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceden müjdelediği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon oluşturulduğunu ve Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını belirtti.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Söz konusu alım için sürecin başlatıldığını da ekleyen Bakan Koca, ''Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞLIMI NASIL OLACAK?

İlgili personel temini için açılan kadrolar şöyle; 7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapılacak.

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Duyurular, Sağlık Bakanlığının Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilecek.