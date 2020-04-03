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Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimini...

Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kurası çekildi.

03.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:52
Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimini...
Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kurası çekildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimi bugün Sağlık Bakanlığında canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi. Sonuçlar, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.
Bakanlık, personel istihdamına yönelik yapılacak tüm kura çekimlerini, noter huzurunda, canlı yayında, daha önce yapılan salona katılımcı almayarak gerçekleştirmeye devam edecek.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kura başvuruları için gerekli evrak ise artık Bakanlığa gönderilmeyecek, kura başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda sisteme yüklenecek.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimini... - Haberler
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