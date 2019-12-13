Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alacak

UNVAN BRANŞ ÖĞRENİM DÜZEYİ TOPLAM Biyolog 8 (Lisans) 8 Çocuk Gelişimcisi 15 (Lisans) 15 Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans) 10 Diyetisyen 66 (Lisans) 66 Ebe 1091 (Lisans) 1091 Fizyoterapist 100 (Lisans) 100 Hemşire 3236 (Lisans) 527 (Ortaöğretim) 3763 İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 10 (Lisans) 10 Odyolog 11 (Lisans) 11 Perfüzyonist 20 (Lisans) 20 Psikolog 150 (Lisans) 150 Sağlık Fizikçisi 3 (Lisans) 3 Sosyal Çalışmacı 123 (Lisans) 123 Sağlık Teknikeri Adli Tıp 10 (Ön Lisans) 10 Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 91 (Ön Lisans) 91 Sağlık Teknikeri Ameliyat 69 (Ön Lisans) 69 Sağlık Teknikeri Anestezi 408 (Ön Lisans) 408 Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 109 (Ön Lisans) 109 Sağlık Teknikeri Diş Protez 77 (Ön Lisans) 77 Sağlık Teknikeri Diyaliz 89 (Ön Lisans) 89 Sağlık Teknikeri Eczane 78 (Ön Lisans) 78 Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 16 (Ön Lisans) 16 Sağlık Teknikeri Evde Bakım 75 (Ön Lisans) 75 Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 32 (Ön Lisans) 32 Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 617 (Ön Lisans) 617 Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 6 (Ön Lisans) 6 Sağlık Teknikeri Laboratuvar 460 (Ön Lisans) 460 Sağlık Teknikeri Odyometri 48 (Ön Lisans) 48 Sağlık Teknikeri Ortopedi 55 (Ön Lisans) 55 Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 38 (Ön Lisans) 38 Sağlık Teknikeri Radyoterapi 16 (Ön Lisans) 16 Sağlık Teknikeri Röntgen 409 (Ön Lisans) 409 Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 469 (Ön Lisans) 469 Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 303 (Ortaöğretim) 303 TOPLAM 4843 (Lisans) 3172 (Ön Lisans) 830 (Ortaöğretim) 8845

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli için ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.Tercih işlemleri 13 Aralık'ta başlayacakAdaylar tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini girerek yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarında öğrenim görmüş adayların 17 Aralık Salı günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekecek.Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar Devlet Personel Başkanlığının internetsayfasındaki duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte istenilen belgeleri iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecekler. 17 Aralık itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.Yüksek lisans veya doktora mezunu Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına herhangi bir başvuru yapmayacaklar.Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşireAtama yapılacak 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşacak.Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle: