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Sağlık Bakanlığı: Bakan Koca adına açılan sahte hesaplara itibar etmeyin

SAĞLIK Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca adına sosyal medyada açılan sahte hesaplara itibar edilmemesini istedi.

22.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:29
Sağlık Bakanlığı: Bakan Koca adına açılan sahte hesaplara itibar etmeyin

SAĞLIK Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca adına sosyal medyada açılan sahte hesaplara itibar edilmemesini istedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı görülmektedir. Sayın Bakanımızın resmi sosyal medya hesapları; Twitter: https://twitter.com/drfahrettinkoca's=09, Instagram: https://instagram.com/drfahrettinkoca, Facebook: https://www.facebook.com/sbfahrettinkoca/ Bu hesapların dışında açılan sahte hesaplara lütfen itibar etmeyiniz."


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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