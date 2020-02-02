Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dün akşam Türkiye 'ye getirilen 42 kişi ve tahliyeyi gerçekleştiren 20 kişilik ekip için karantina süreci başlatılırken, Sağlık Bakanlığı hazırlanan hastane odalarının görüntüleri paylaşıldı.

ODALAR TEK KİŞİLİK

Karelerde, karantina altındaki Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özel olarak hazırlanan tek kişilik odalar görüldü. Hastanede başka hasta bulunmuyor. Öte yandan 'Kırmızı Yıldız' temas izolasyonu önlemi için kullanılıyor.

HASTANEDE ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Hastanedeki herkese tek kullanımlık malzemeler verilecek ve tüm atıklar 'tıbbi atık' olarak değerlendirilip, özel poşetlerle atılacak. Ayrıca hastanede çalışan sağlık personeli de maske, dezenfekten, önlük, gözlük gibi malzemelerle emniyete alınacak. Öte yandan karantina nedeniyle hastane çevresinde de yoğun güvenlik önlemi alındı. Hastane önünde görev yapan polis ekiplerinin maske taktığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde yaşayan 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı, dün akşam, ambulans uçağa çevrilen askeri kargo uçağıyla Ankara'ya getirilmişti.

Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 17 ambulansla Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti

Hastalık belirtisi bulunmayan 62 kişi, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak.